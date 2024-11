Liberoquotidiano.it - Papa Francesco inciampa su Gaza: "Genocidio". Furia Israele

A Pretoria si saranno fregati le mani. L'operazione “”, ossia l'accusa lanciata dal Sudafrica adi portare avanti la distruzione sistematica del popolo palestinese, ha trovato in queste ore un sostenitore d'eccezione:. «A detta di alcuni esperti», ha affermato il pontefice romano, «ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se s'inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali». Le riflessioni di Bergoglio sul possibile ma tutto da verificareattribuito allo stato degli ebrei sono state affidate al suo nuovo libro «La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore», basato su una serie di interviste al(e sul qualeha piena potestà editoriale), curato da Hernán Reyes Alcaide e in uscita martedì prossimo.