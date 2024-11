Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Benvenuti all’appuntamento con le stelle che non fanno sconti. Oggi i pianeti vi mettono sotto i riflettori, ma non aspettatevi applausi gratuiti. Il cielo ha deciso di essere sincero, e forse anche un po’ troppo diretto. Preparati: potrebbe non piacerti quello che sentirai. E ricorda, le stelle influenzano, ma sei tu a complicarti la vita! Ariete(21 marzo – 19 aprile)Ti senti invincibile? Bene, lo pensano anche i problemi che stai ignorando. Fai meno il gladiatore e più il diplomatico, o rischi di trovarti in una guerra inutile. contro te stesso. Toro (20 aprile – 20 maggio)Quel progetto che stai rimandando? Bravo, continua così e vedrai che sarà un successo. per qualcun altro. Rimboccati le maniche o preparati a rosicare. a volte serve.Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Oggi parlerai, parlerai, e poi parlerai ancora.