NBA 2024 2025 Cleveland non si ferma più | 15-0 Quinta vittoria consecutiva per i Rockets

Leggi su Sportface.it

Grazie al successo per 128-114 ai danni di Charlotte, iCavaliers sono diventati la quarta franchigia nella storia della NBA ad iniziare la regular season con un bilancio di 15-0. Inarrestabili Donovan Mitchell e compagni, che quest’anno non sembrano conoscere la parola sconfitta e continuano a riscrivere record. Cruciale il prossimo match contro i Boston Celtics, secondi a Est, che dirà se i Cavs potranno estendere ulteriormente questa clamorosa striscia.RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATETante le altre partite andate in scena nella notte italiana, a partire da quella tra Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns, decisa dal buzzer beater di Julius Randle. Successo casalingo per gli Indiana Pacers contro Miami, mentre continua a sorprendere Detroit, che nel segno di Cade Cunningham (quarta tripla-doppia stagionale) vince a Washington DC e si porta in zona playoff.