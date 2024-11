Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Swiatek/Kawa, Italia-Polonia 1-1 BJK Cup in DIRETTA: definite le coppie, c’è la n.2 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.38 Il doppio decisivo inizierà intorno alle 22.50.22.36non è una specialista, ma è pur sempre una singolare. E in coppia conha sconfitto Bouzkova/Siniakova. Quest’ultima è la n.1 alin doppio.22.32 Purtroppo le regole del doppio saranno quelle oscene che si vedono ormai da anni nel circuito. Sul 40-40 si giocherà il punto decisivo, inoltre il terzo set sarà con un super-tiebreak a 10. Bruttissimo.22.29 Arriva l’ufficialità delle: saràcontro. Non avevamo dubbi.22.26 C’è un precedente che deve incoraggiarci. Jasminefu eliminata alle Olimpidi da Schmiedlova. Nonostante lo sconforto, poco dopo tornò in campo in doppio insieme a Sara, battendo le francesi Garcia/Parry. Il resto è storia.