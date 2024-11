L’ira del Cremlino dopo l’ok Usa ai missili a lungo raggio | La Nato è entrata in guerra Il Papa al G20 | Basta armi trovate vie di pace

Leggi su Open.online

Può il colpo di coda di Joe Biden, che a due mesi dalla fine del suo mandato ha autorizzato l’Ucraina ad utilizzareverso il territorio russo, spostare gli equilibri della? E se sì, in che direzione? È la domanda che rimbalza da una cancelleria mondiale all’altra il giornola diffusione della notizia sul cambio di linea degli Usa. L’interrogativo tiene banco anche a Rio de Janeiro, dove si apre oggi il vertice G20 sotto la presidenza brasiliana. L’Ucraina ha accolto con sollievo il via libera degli americani all’utilizzo oltre confine degli Atacms, una richiesta che Volodymyr Zelensky e i suoi avanzano da mesi. Il timore se mai, visto da Kiev (ma anche da esperti militari), è che la decisione di Biden arrivi troppo tardi per cambiare le cose, considerate le serie difficoltà sul terreno delle truppe ucraine a contenere l’avanzata russa.