Ilfoglio.it - L'Emilia Romagna resta rossa: vince Michele De Pascale. Ma crolla l'affluenza

Bologna. Tutto come previsto. Il candidato di centrosinistra ed esponente del Partito democraticoDesarà il nuovo presidente dell'. Il sindaco di Ravenna, trentanove anni, ha vinto le elezioni regionali battendo l'avversaria sostenuta dal centrodestra unito, Elena Ugolini. In attesa dei dati definitivi, con ancora meno di mille sezioni da scrutinare, il vantaggio che vale una vittoria è di 56,5 per cento a 40,3. Il risultato arriva al comitato elettorale di Dein punta di piedi, senza grandi applausi o acclamazioni. In via Azzo Gardino, a Bologna la vittoria è praticamente scontata, si aspettava solo l'ufficialità. Lo staff ha allestito il palco dopo la chiusura delle urne. L’entourage del Pd bolognese è arrivato solo dopo le 16.30. Il dato più atteso era proprio il voto al partito per sapere di quanto avrebbe vinto.