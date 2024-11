Ilgiorno.it - Il mistero del figlio del luminare. Rientra ferito, crolla sul divano. Poi muore davanti alla fidanzata

Leggi su Ilgiorno.it

Si è accasciatocompagna, al rientro a casa, dopo essere uscito per "comprare qualcosa da bere". Non c’è stato niente da fare per Giovanbattista Austoni, da tutti noto come Giovanni, uno dei sei figli di Edoardo Austoni, exdi urologia e andrologia dell’ospedale San Giuseppe morto nel 2012. L’uomo è deceduto a 52 anni, sabato sera, nell’appartamento di via Giovanni Ameglio 5, una traversa di via Mambretti, periferia Nord Ovest di Milano. Una morte misteriosa avvenuta attorno alle 22. Misteriosa perché Austoni junior presentava solo due piccole ferite: un taglio di un centimetro sull’arcata sopraccigliare destra e un altro di due centimetri, poco sotto il ginocchio destro, all’altezza della tibia, dove si trovava una vena varicosa. Questa lesione potrebbe aver causato una abbondante perdita di sangue verosimilmente fatale.