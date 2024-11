Lanazione.it - “Il colle del Pionta: scrigno di memorie della storia di Arezzo”, la conferenza

, 18 novembre 2024 – La Società storica aretina organizza, d’intesa e in collaborazione con il Quartiere di Porta Santo Spirito, unasul tema “Ildeldidi” di cui sarà relatore Pierluigi Licciardello. L’incontro è in programma giovedì 21 novembre alle ore 21,00, nella sede del museo del Quartiere, con ingresso da via Spinello numero 4, e sarà coordinato da Paolo Nocentini e Luca Berti. Ildelnasconde nel sottosuolo le tracce di un'epoca anticadi. Gli scavi archeologici hanno rivelato la presenza di un importante insediamento che va dall'età romana all'epoca moderna. Nel medioevo si trovavano qui la cattedrale e la cittavescovile. Laintende ripercorrere i momenti principali di questa, presentare i ritrovamenti archeologici e le opere d'arte, con un ampio corredo di immagini.