Fabio Capello e l’amore | Mi sono dimesso una volta non potevo stare lontano da mia moglie

Milano, 18 novembre 2024 -?????? “Nella mia carriera di allenatore ho dato le dimissioni unasola. Ma non per mancanza di risultati. L’ho fatto per amore di una donna. Mia.”.ha contribuito alla storia migliore del calcio italiano. Prima come giocatore e poi come tecnico. Milan, Roma, Juve. L’Inghilterra lo volle come ct, la Russia di Putin pure. Oggi, a 78 anni, racconta il pallone dagli studi di Sky. Ci siamo incontrati a Viareggio per un premio, grazie ad Andrea Biagiotti e ad Alessandro Bonan. Cosa c’entra lacon le uniche dimissioni nel curriculum? “Adesso le spiego. Ho conosciuto Laura quando ero un ragazzo. Dal Friuli ero arrivato a Ferrara, mi aveva acquistato la Spal. Ero timidissimo, parlavo poco, mi sentivo un furlan in esilio. Poi ho incontrato lei, emiliana di San Giovanni Persiceto.