Da Biden arriva il via libera all'uso dei missili americani in territorio russo e Zelensky mette Putin nel mirino

Dopo mesi di ragionamenti e con l’imminente approdo di Donald Trump alla Casa Bianca, con il conseguente e probabile disimpegno americano dal conflitto in Ucraina, da Joeto il viadeiin. A riferirlo è stato lo scoop di Axios che cita un funzionario dell’amministrazione, il quale ha chiesto l’anonimato, secondo cui l’autorizzazione a Volodymyrsarebbe stata concessa questo fine settimana.Contrariamente a quanto sperato dal leader ucraino, il viaper l’utilizzo dei micidialiAtacms è valido solo per la regione russa di Kursk, dove sono schierate truppe nordcoreane e in cui da mesi si susseguono le infiltrazioni da parte delle truppe ucraine. Un’indiscrezione, quella di Axios, che è stata confermata anche dal New York Times secondo cui la mossa del presidentesarebbe rivolta proprio a dissuadere la Corea del Nord di Kim Jong un dall’inviare altre truppe in Russia da dispiegare nella guerra contro l’Ucraina.