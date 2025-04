I trekking urbani per scoprire i tesori del Trentino

Laverita.info - I trekking urbani per scoprire i tesori del Trentino Leggi su Laverita.info Percorsi da seguire da soli (via app) o accompagnati da guide. Da non perdere le mostre sui ghiacciai di Sebastião Salgado.L'articolo contiene una gallery fotografica.

