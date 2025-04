Nuoto Lukas Maertens infrange lo storico record del mondo gommato di Biedermann

record del mondo più vecchio del Nuoto in piscina da 50 metri: pur restando in Germania, viene cancellato il primato dei 400 stile libero siglato da Paul Biedermann nel 2009, al crepuscolo dell’epoca dei costumoni: ad abbattere il 3:40.07 del teutonico è il connazionale Lukas Märtens.Agli Open di Stoccolma di Nuoto il 23enne teutonico ha infranto il muro dei 3’40”, scendendo a 3:39.96, limando 11 centesimi al precedente primato. Märtens, che nella scorsa estate ha vinto l’oro a Parigi 2024 con il crono 3:41.78, ha mostrato una condotta di gara aggressiva, passando a metà gara in 1:47.55.Il tedesco ha poi gestito nella seconda parte di gara, dato che aveva circa 3?5 di vantaggio sul precedente primato a metà gara, per poi cedere un paio di decimi nel terzo ettometro ed infine perdere oltre tre secondi negli ultimi 100 metri, ma difendendo 11 centesimi di margine al tocco della piastra. Oasport.it - Nuoto, Lukas Maertens infrange lo storico record del mondo gommato di Biedermann! Leggi su Oasport.it Cade ildelpiù vecchio delin piscina da 50 metri: pur restando in Germania, viene cancellato il primato dei 400 stile libero siglato da Paulnel 2009, al crepuscolo dell’epoca dei costumoni: ad abbattere il 3:40.07 del teutonico è il connazionaleMärtens.Agli Open di Stoccolma diil 23enne teutonico ha infranto il muro dei 3’40”, scendendo a 3:39.96, limando 11 centesimi al precedente primato. Märtens, che nella scorsa estate ha vinto l’oro a Parigi 2024 con il crono 3:41.78, ha mostrato una condotta di gara aggressiva, passando a metà gara in 1:47.55.Il tedesco ha poi gestito nella seconda parte di gara, dato che aveva circa 3?5 di vantaggio sul precedente primato a metà gara, per poi cedere un paio di decimi nel terzo ettometro ed infine perdere oltre tre secondi negli ultimi 100 metri, ma difendendo 11 centesimi di margine al tocco della piastra.

Potrebbe interessarti anche:

La Ssd Unime pareggia in casa della capolista Nuoto 2000 Napoli

La Ssd Unime ha pareggiato (12-12) casa della capolista Nuoto 2000 Napoli nella 2^ giornata di ritorno del campionato di serie B di pallanuoto. Un punto che rafforza il piazzamento playoff dei ...

Nuoto - la Polisportiva Riccione chiude i campionati regionali di Carpi con 22 medaglie e 20 personal best

Si sono conclusi lo scorso weekend, per la squadra di nuoto della Polisportiva Riccione, le finali dei Campionati Regionali a Carpi. Si chiude così per gran parte degli atleti la prima sessione di ...

Nuoto - Campionati Italiani 2025 : i tempi limite di qualificazione ai Mondiali

Dal 13 al 17 aprile a Riccione i campionati italiani di nuoto saranno di grande interesse, in quanto in questa circostanza si stabilirà non soltanto il roster di atleti in grado di vincere il titolo ...

Nuoto, Lukas Maertens infrange lo storico record del mondo gommato di Biedermann!. Ne parlano su altre fonti

In base a quanto diffuso da oasport.it: Nuoto, Lukas Maertens infrange lo storico record del mondo gommato di Biedermann! - Cade il record del mondo più vecchio del nuoto in piscina da 50 metri: pur restando in Germania, viene cancellato il primato dei 400 stile libero siglato ...