Inzaghi a Inter TV Nel secondo tempo non abbiamo approcciato bene ma siamo stati bravi Ad Arnautovic ho detto una cosa

Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Inter Cagliari, il tecnico della beneamata, Simone Inzaghi, ha commentato così il successo ottenuto dalla propria squadra per 3 ad 1 in questo 32° turno del campionato di Serie A.

SULLA VITTORIA DI OGGI – «Sono stati molto bravi i ragazzi, abbiamo giocato un grande primo tempo, nel secondo abbiamo approcciato non bene ed è arrivato il loro gol. siamo stati bravi a ristabilire le distanze e a non farci sfuggire la partita. Arnautovic? Gli ho detto che è stato bravissimo, al di là del gol è un giocatore che vede calcio, lo ha dimostrato con l'assist per Lautaro».

QUANTO PESA IN UNA SERATA COSI' LA TENUTA MENTALE? – «Oltre al dispendio fisico c'è un dispendio mentale, rimanere sempre concentrati non è semplice.

