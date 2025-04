VIDEO Il rigore non c’è l’allenatrice chiede di sbagliarlo

VIDEO / Il rigore non c’è, l’allenatrice chiede di sbagliarloGesto di puro fair play nel campionato under 14 in Veneto. L'arbitro assegna un rigore al San Martino Giovani, la cui allenatrice, convinta della svista dell'arbitro, chiede all'attaccante di sbagliare volontariamente dagli undici metri. Il gesto del rigorista e capitano della squadra è stato apprezzato soprattutto dagli avversari in campo Golssip.it - VIDEO / Il rigore non c’è, l’allenatrice chiede di sbagliarlo Leggi su Golssip.it / Ilnon c’è,diGesto di puro fair play nel campionato under 14 in Veneto. L'arbitro assegna unal San Martino Giovani, la cui allenatrice, convinta della svista dell'arbitro,all'attaccante di sbagliare volontariamente dagli undici metri. Il gesto del rigorista e capitano della squadra è stato apprezzato soprattutto dagli avversari in campo

VIDEO – Il rigore non c'è, l'allenatrice chiede al proprio giocatore di sbagliarlo. L'allenatrice del rigore sbagliato apposta: «Niente di straordinario. Perdo anche 10-0, mi tengo il rispetto». Lezione di fair play: l'allenatore ordina di sbagliare il rigore che non c'era / VIDEO.

