Juventus Vlahovic reagisce frustrato al cambio con Kolo Muani

Vlahovic, in Juventus-Lecce: è vero che il centravanti serbo non è riuscito a segnare e ha. Leggi su Calciomercato.com Non è stata una prova da dimenticare, per Dusan, in-Lecce: è vero che il centravanti serbo non è riuscito a segnare e ha.

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve : Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A

di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano ...

Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto ai piani futuri del club : cosa succederà a giugno

di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto in scadenza nel 2026 ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno Il futuro di Dusan ...

Vlahovic - ci risiamo : dalla Serbia altra stoccata alla Juventus

L’attaccante serbo non gioca con i bianconeri, ma il ct Stojkovic lo ha convocato per la Nations League: nuova stoccata Ventitré minuti giocati. Ventitré minuti in tre gare, sono i numeri delle ...

Insulti razzisti a Vlahovic dopo Fiorentina-Juventus: "Sei uno zingaro". Ne parlano su altre fonti

Lo rende noto tuttojuve.com: LA LANTERNA VERDE - Reagire per non implodere! E su Vlahovic… - Domenica, al Franchi, la Juventus è chiamata ad un pronto riscatto. Non dovesse reagire nella maniera opportuna ... E qui veniamo al “caso Vlahovic”. Si è letto di tutto in questi giorni ...

Ne dà notizia jmania.it: Tudor alla Juventus, scatta l’ora di Vlahovic? La frase che ha fatto impazzire i tifosi (LaPresse) – JMania.it - Alcuni giocatori messi fuori dal progetto potrebbero ritrovare una nuova di vita: uno di questi, sicuramente, è Dusan Vlahovic, attualmente impegnato con la sua Serbia. Tudor alla Juventus, la frase ...

A riportarlo è sport.virgilio.it: Juventus, il retroscena su Vlahovic dopo il match con l’Atalanta: con Motta in crisi, ora Tudor è una speranza - La rinascita della Juventus passa per le cure di Igor Tudor e, doverosamente, dal recupero di Dusan Vlahovic: finito ai margini del progetto Motta, accantonato per fare posto a Kolo Muani, il serbo ...