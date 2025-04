Unione camere penali contro dl Sicurezza: 3 giorni astensione a maggio.

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 apr. (askanews) – Il decreto leggeè “inutile introduzione di nuove ipotesi di reato, molteplici sproporzionati e ingiustificati aumenti di pena, introduzione di aggravanti prive di alcun fondamento razionale, sostanziale criminalizzazione della marginalità e del dissenso, introduzione di nuove ostatività per l’applicazione di misure alternative alla detenzione, consequenziale aumento della popolazione carceraria, ulteriore aggravio del fenomeno del sovraffollamento, insufficienza degli interventi per ridurre sia il sovraffollamento carcerario in crescita progressiva sia il tragico fenomeno dei suicidi in carcere che ha raggiunto il numero record nel 2024”. Lo afferma l’in una nota dove annuncia la deliberazione dell’dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie per i5, 6 e 72025.