ATP Montecarlo 2025 Carlos Alcaraz Il segreto era tornare a divertirmi mentre giocavo

Carlos Alcaraz ha centrato, per la prima volta in carriera la finale nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, dopo aver vinto il derby valido per il penultimo atto contro il connazionale Alejandro Davidovich Fokina, sconfitto per 7-6 (2) 6-4.In conferenza stampa il numero 3 del mondo ha affermato: "Lui ha salvato tante palle break e recuperato tante situazioni difficili, ma sono felice di come ho giocato. Fisicamente mi sentivo bene. Ho lavorato duramente per tornare qui, non posso pretendere di fare finale in ogni torneo che gioco, ma in questo periodo ho ritrovato buone sensazioni col mio team. Qui a Montecarlo ogni giorno è andata meglio, sono uscito da momenti difficili ed adesso sono tranquillo. Cercherò di farmi trovare pronto per la finale e di godermi un'altra partita".

