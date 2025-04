Atkinson Monza Open la finale per la corona Vitality Sachko sfida Raphael Collignon

Monza – Uno strano destino sembra legare Vitaliy Sachko all’Atkinsons Monza Open 25 che oggi assegna il titolo di singolare sul campo centrale del Villa Reale Tennis di via Boccaccio. Il ventisettenne ucraino di Kremenchuk numero 300 del mondo si è qualificato per la seconda finale challenger consecutiva (settimana scorsa a Barletta fu sconfitto nell’atto conclusivo da Dalibor Svrcina) battendo 6/3, 2/6, 6/4 il francese Luca Van Assche. Curiosamente, nei quattro incontri giocati durante il torneo brianzolo, Sachko ha sempre concluso il primo set al nono gioco, con la sola differenza che nei turni precedenti contro Nishesh Basavareddy, Matteo Gigante e Jacopo Vasamì aveva ceduto il parziale, mentre stavolta lo ha portato a casa. Ed è stato un bene, perché l’avversario francese di mamma bergamasca, sceso in campo con i favori del pronostico, sembrava avere innestato le marce alte nel secondo set, vinto abbastanza agevolmente. Ilgiorno.it - Atkinson Monza Open, la finale per la corona: Vitality Sachko sfida Raphael Collignon Leggi su Ilgiorno.it – Uno strano destino sembra legare Vitaliyall’25 che oggi assegna il titolo di singolare sul campo centrale del Villa Reale Tennis di via Boccaccio. Il ventisettenne ucraino di Kremenchuk numero 300 del mondo si è qualificato per la secondachallenger consecutiva (settimana scorsa a Barletta fu sconfitto nell’atto conclusivo da Dalibor Svrcina) battendo 6/3, 2/6, 6/4 il francese Luca Van Assche. Curiosamente, nei quattro incontri giocati durante il torneo brianzolo,ha sempre concluso il primo set al nono gioco, con la sola differenza che nei turni precedenti contro Nishesh Basavareddy, Matteo Gigante e Jacopo Vasamì aveva ceduto il parziale, mentre stavolta lo ha portato a casa. Ed è stato un bene, perché l’avversario francese di mamma bergamasca, sceso in campo con i favori del pronostico, sembrava avere innestato le marce alte nel secondo set, vinto abbastanza agevolmente.

Potrebbe interessarti anche:

Nuovo open day per i passaporti alla Questura di Monza : la data e quando prenotare

La Questura di Monza e della Brianza ha programmato per sabato 22 febbraio un “Open Day” per i passaporti dalle ore 8 alle ore 13, aperto esclusivamente agli utenti prenotati, che saranno quindi in ...

ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25 : via al torneo nel club Villa Reale Tennis

Monza – Potrebbe essere considerato la versione “in miniatura“ degli Internazionali di Roma. Sulla terra rossa del club Villa Reale Tennis. Con il torneo ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25 entra ...

All’Atkinsons Monza Open 25 anche Federico Cinà il “nuovo Sinner”

Monza, 3 aprile 2025 – Il nuovo Sinner all’Atkinsons Monza Open 25. Il 18enne palermitano Federico Cinà, classe 2007 e numero 371 del ranking mondiale, protagonista all’ultimo Masters 1000 di Miami ...

Atkinson Monza Open, la finale per la corona: Vitality Sachko sfida Raphael Collignon. Collignon contro Sachko per il titolo dell’Atkinsons Monza Open 25. Tennis: l’Atp Atkinsons Monza Open 25 alla Villa reale. L’attesa è finita! Tutto pronto per l’ATP Challenger Monza Open 2025!. Arriva il grande tennis: domani al via l'Atkinsons Monza Open 2025. Atkinsons Monza Open 2025. Ne parlano su altre fonti

Come indicato da milanosportiva.com: Atkinsons Monza Open 2025: finale fra Collignon e Sachko - Il belga e l'ucraino si sfidano per il titolo nell'Atkinsons Monza Open 2025, dopo percorsi diversi ma ugualmente impressionanti.

L’agenzia monza-news.it ha pubblicato che: Tennis, Collignon contro Sachko per il titolo dell’Atkinsons Monza Open 25: domani la finale! - Mentre cresce l’attesa per la finale di singolare, ore 11, biglietti sold out, l’Atkinsons Monza Open 25 ha già incoronato i suoi primi campioni: sono il britannico Luke Johnson e l’olandese Sander ...

In base alle informazioni di primamonza.it: L’Atkinsons Monza Open 25 adotta Luca Van Assche: batte Arnaboldi e mette il titolo nel mirino - Nel tabellone del singolare dell’Atkinsons Monza Open 25 non c’è più alcuna bandiera italiana, causa eliminazione ai quarti della stellina Jacopo Vasamì e di Federico Arnaboldi.