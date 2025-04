Spettacolo.periodicodaily.com - Chiello: Esce “Scarabocchi”, il Nuovo Album di Inediti

Venerdì 11 aprile 2025 è uscito in digitale “”, ildidi. Dal 2 maggio l’sarà disponibile in formato CD e in vinile.La Versione Fisica: CD e Vinile Disponibili dal 2 MaggioVenerdì 11 aprile 2024,”, ildidi, disponibile in digitale qui. Il cantautore, conosciuto per il suo stile viscerale e autentico, regala ai fan un progetto che raccoglie frammenti della sua anima, dando vita a una produzione musicale ricca di emozioni.A partire dal 2 maggio 2024, l’sarà disponibile anche in formato CD e vinile. In esclusiva per Universal Music, saranno rilasciate due edizioni limitate: un CD digipack gatefold autografato (Acquista qui) e un vinile autografato con poster (Acquista qui).“Guardo una falena nel buio che se ne vaNon mi riconosco più sulla carta d’identitàSono cambiatoHo i capelli più cortiFumo una sigaretta e lascio scorrere i ricordiDavanti a me” –UnTra Pensieri e Musica: “” di” è unche si presenta come un mosaico di pensieri crudi e autentici.