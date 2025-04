MotoGP Francesco Bagnaia Nella Sprint Race ho un limite

Francesco Bagnaia a Lusail (Qatar), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Le aspettative di Pecco erano decisamente diverse, visto anche il feeling dimostrato nel corso delle pre-qualifiche. La caduta, però, Nella Q2 è andata a complicare oltremodo i piani al piemontese, iniziando la Sprint Race odierna in undicesima posizione.Poi si è palesato un limite di cui Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Nelle gare Sprint non riesco a superare, non so perché. Quando freno l’anteriore ha tanto bloccaggio e non riesco ad essere efficace. L’unica differenza è il serbatoio che ovviamente è meno pieno. Sono partito bene e ho avuto un buon primo giro, ma poi ho subito dei sorpassi e ci ho messo un po’ a riprendere il ritmo“.Il centauro italiano ha poi spiegato la dinamica del suo incidente nelle qualifiche: “Non sono entrato tanto più forte, ma con un angolo diverso. Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Nella Sprint Race ho un limite” Leggi su Oasport.it Un sabato da dimenticare pera Lusail (Qatar), tappa del Mondiale 2025 di. Le aspettative di Pecco erano decisamente diverse, visto anche il feeling dimostrato nel corso delle pre-qualifiche. La caduta, però,Q2 è andata a complicare oltremodo i piani al piemontese, iniziando laodierna in undicesima posizione.Poi si è palesato undi cuiha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Nelle garenon riesco a superare, non so perché. Quando freno l’anteriore ha tanto bloccaggio e non riesco ad essere efficace. L’unica differenza è il serbatoio che ovviamente è meno pieno. Sono partito bene e ho avuto un buon primo giro, ma poi ho subito dei sorpassi e ci ho messo un po’ a riprendere il ritmo“.Il centauro italiano ha poi spiegato la dinamica del suo incidente nelle qualifiche: “Non sono entrato tanto più forte, ma con un angolo diverso.

Potrebbe interessarti anche:

MotoGP - Francesco Bagnaia : “Non sono un pilota da quarto posto - dobbiamo capire alcune cose…”

Francesco Bagnaia non esce dalle sabbie mobili e resta distante dai fratelli Marquez, facendosi inoltre battere anche da Franco Morbidelli nel Gran Premio d’Argentina 2025, secondo capitolo ...

MotoGp Austin - trionfa Francesco Bagnaia

22.00 Francesco Bagnaia vince il MotoGp delle Americhe davanti ad Alex Marquez e a Di Giannantonio. Cade Marc Marquez. Ottima partenza di Pecco, alla prima curva si accoda ai fratelli Marquez.Poi ...

MotoGP - Francesco Bagnaia e l’esultanza dopo la vittoria ad Austin : una dedica speciale di Pecco

Una maniera per togliersi dei sassolini dalle scarpe. Francesco Bagnaia attendeva con ansia un segnale, da se stesso in primis, in questo Mondiale 2025 di MotoGP. L’incedere pazzesco del compagno di ...

MotoGP, la classifica del mondiale dopo la Sprint Race in Qatar. Moto Gp Qatar: Marc Marquez vince la sprint, poi il fratello Alex. MotoGp Qatar, la Sprint Race in diretta: Marc Marquez vince sul fratello Alex, Morbidelli 3°. Bagnaia solo 8°. MotoGP Qatar, Marc Marquez vince la gara sprint: secondo Alex davanti a Morbidelli. Bagnaia 8°. Moto GP, Sprint Race in Qatar: Marc Marquez vince davanti al fratello Alex. Bagnaia ottavo. DIRETTA MOTOGP GP Qatar 2025: Live Sprint - GARA. Ne parlano su altre fonti

Come si legge su oasport.it: MotoGP, Francesco Bagnaia: “Nella Sprint Race ho un limite” - Un sabato da dimenticare per Francesco Bagnaia a Lusail (Qatar), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Le aspettative di Pecco erano decisamente diverse, ...

Come riportato da msn.com: MotoGP Qatar, Bagnaia: "Non riesco a frenare e superare, in gara posso fare di più" - Sabato di MotoGP in Qatar amaro per Bagnaia che tra qualifiche con scivolata e 11° posto in griglia e ottavo posto finale in Sprint non può sorridere ...

A riportarlo è formulapassion.it: Bagnaia: “Nelle Sprint non riesco a superare” - Le parole di Francesco Bagnaia al termine della Sprint in Qatar conclusa in ottava posizione dopo la caduta in Qualifica ...