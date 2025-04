F1 oggi Gp Bahrain 2025 dove vederlo in diretta e in differita Sky e TV8 gli orari

Bahrain, il quarto appuntamento della stagione di F1 2025. Lando Norris (McLaren) dopo il Gran Premio del Giappone, a Suzuka, è in testa al campionato con 62 punti, uno di vantaggio su Max Verstappen (Red Bull). Today.it - F1 oggi Gp Bahrain 2025, dove vederlo in diretta e in differita (Sky e TV8): gli orari Leggi su Today.it Si corre in questo weekend, da venerdì 11 a domenica 13 aprile, il Gran Premio del, il quarto appuntamento della stagione di F1. Lando Norris (McLaren) dopo il Gran Premio del Giappone, a Suzuka, è in testa al campionato con 62 punti, uno di vantaggio su Max Verstappen (Red Bull).

Orari TV GP Bahrain 2025: diretta su Sky, differita su TV8. F1 Gp Bahrain: le qualifiche in diretta: Piastri in pole davanti a Russell e Leclerc. Quarto Antonelli, nono Hamilton. Gp Bahrain F1: Leclerc terzo, Hamilton solo nono. Piastri in pole. F1 oggi Gp Bahrain, dove vederlo in diretta e in differita (Sky e TV8): gli orari. Gp Bahrein, Piastri in pole davanti a Russell, Leclerc e Antonelli. Hamilton resta indietro: nono. F1, qualifiche del Gp del Bahrain: dove vederle in tv e orario. Ne parlano su altre fonti

