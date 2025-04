Conferenza stampa Deiola post Inter Cagliari Potevamo osare di più gli errori contro i nerazzurri…

Conferenza stampa Deiola, il centrocampista rompe il silenzio dopo Inter Cagliari: le sue parole

LE PAROLE – «Potevamo osare di più, siamo stati un po' timidi nei primi venti minuti, anche se abbiamo avuto un'occasione, con Piccoli. Sapevamo di avere di fronte la squadra più forte in campionato e che dovevamo limitare gli errori. Con l'Inter al minimo errore lo paghi. Penso che la prestazione c'è stata. Avevamo riaperto la gara sul due a uno e Potevamo riaprirla di nuovo sul tre a uno. Ci teniamo stretto quanto di positivo abbiamo fatto. La caratteristica da avere nel finale di stagione? Dobbiamo pensare dopo partita per avere più fame degli altri e raggiungere l'obiettivo lottando su ogni punto»

FINALE DI STAGIONE – «La caratteristica più importante che dobbiamo avere è di avere più fame rispetto a chi lotta per il nostro stesso obiettivo, adesso ogni punto sarà fondamentale.

