Wolverhampton Tottenham il pronostico di Premier League si al GOL piace la combo

Premier League si è conclusa, mentre le restanti cinque sfide si disputeranno tra domani e lunedì. Tra le gare in programma domenica 13 aprile ci sarà anche quella tra Wolverhampton e Tottenham, che scenderanno in campo alle ore 15 al Molineaux Stadium.I padroni di casa si presentano a questo appuntamento al 17° posto in classifica ma con un vantaggio rassicurante sulla zona retrocessione: dodici sono infatti le lunghezze che li separano dall’Ipswich, che non sembra preoccupare in vista di questo finale di stagione soprattutto visti gli ultimi risultati del Wolverhampton. Dieci infatti i punti conquistati dai Wolves nelle precedenti quattro partite, con ben tre vittorie consecutive che hanno creato lo strappo nei confronti della zona calda.Dalla parte opposta invece il Tottenham è tornato a sorridere nell’ultimo turno di campionato, ritrovando una vittoria che mancava dal 4-1 all’Ipswich Town. Sololaroma.it - Wolverhampton-Tottenham, il pronostico di Premier League: si al GOL, piace la combo Leggi su Sololaroma.it Metà della trentaduesima giornata disi è conclusa, mentre le restanti cinque sfide si disputeranno tra domani e lunedì. Tra le gare in programma domenica 13 aprile ci sarà anche quella tra, che scenderanno in campo alle ore 15 al Molineaux Stadium.I padroni di casa si presentano a questo appuntamento al 17° posto in classifica ma con un vantaggio rassicurante sulla zona retrocessione: dodici sono infatti le lunghezze che li separano dall’Ipswich, che non sembra preoccupare in vista di questo finale di stagione soprattutto visti gli ultimi risultati del. Dieci infatti i punti conquistati dai Wolves nelle precedenti quattro partite, con ben tre vittorie consecutive che hanno creato lo strappo nei confronti della zona calda.Dalla parte opposta invece ilè tornato a sorridere nell’ultimo turno di campionato, ritrovando una vittoria che mancava dal 4-1 all’Ipswich Town.

