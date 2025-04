Finale Montecarlo 2025 quando e dove vedere Musetti Alcaraz

2025 - Lorenzo Musetti vuole completare il suo straordinario percorso a Monte Carlo guadagnandosi il primo titolo Masters 1000 della carriera. Il toscano è reduce dall'impresa in semiFinale contro Alex de Minaur, sconfitto con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6. Per il classe 2002 si è trattata della terza vittoria in rimonta su quattro. In precedenza, il carrarino aveva eliminato il greco Stefanos Tsitsipas (1-6, 6-3, 6-4), Matteo Berrettini (6-3, 6-3), il ceco Jiri Lehecka (1-6, 7-5, 6-2) e il cinese Yunchaokete Bu (4-6, 7-5, 6-3). Adesso l'azzurro è atteso dal duello con Carlos Alcaraz, che durante la competizione ha avuto ragione del connazionale Alejandro Davidovich Fokina per 7-6, 6-4, del francese Arthur Fils per 4-6, 7-5, 6-3, del tedesco Daniel Altmaier per 6-3, 6-1 e dell'argentino Francisco Cerundolo per 3-6, 6-0, 6-1. Sport.quotidiano.net - Finale Montecarlo 2025: quando e dove vedere Musetti-Alcaraz Leggi su Sport.quotidiano.net Monte Carlo, 12 aprile- Lorenzovuole completare il suo straordinario percorso a Monte Carlo guadagnandosi il primo titolo Masters 1000 della carriera. Il toscano è reduce dall'impresa in semicontro Alex de Minaur, sconfitto con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6. Per il classe 2002 si è trattata della terza vittoria in rimonta su quattro. In precedenza, il carrarino aveva eliminato il greco Stefanos Tsitsipas (1-6, 6-3, 6-4), Matteo Berrettini (6-3, 6-3), il ceco Jiri Lehecka (1-6, 7-5, 6-2) e il cinese Yunchaokete Bu (4-6, 7-5, 6-3). Adesso l'azzurro è atteso dal duello con Carlos, che durante la competizione ha avuto ragione del connazionale Alejandro Davidovich Fokina per 7-6, 6-4, del francese Arthur Fils per 4-6, 7-5, 6-3, del tedesco Daniel Altmaier per 6-3, 6-1 e dell'argentino Francisco Cerundolo per 3-6, 6-0, 6-1.

