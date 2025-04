Europei su Strada Italia straordinaria gli Azzurri conquistano tre medaglie in mezza maratona

Bruxelles, 12 aprile 2025 – Arrivano tre splendide medaglie dall'atletica azzurra dei Fenomeni. Nella mezza maratona di Lovanio, l'Italia sale sul podio. Agli Europei su Strada gli atleti tricolori scrivono la storia, sia nella gara individuale che in quella a squadre.E per quest'ultima competizione, gli allori sono ben due. Le Azzurre conquistano l'argento e il Team formato da Rebecca Lonedo (1h12:43), Nicole Reina (1h14:11) e Sara Nestola (1h11:26) sale sul secondo gradino del podio. Nella gara maschile, gli Azzurri sono terzi e quindi fanno uno splendido bronzo. Il Team formato da Yohanes Chiappinelli (1h02:11), Ahmed Ouhda (1h02:58), Xavier Chevrier 81h03:33), Pasquale Selvarolo (1h04:02) e Alberto Mondazzi (1h07:38) aggiungono un metallo alla prima giornata di successi tricolori.Sara Nestola, già argento nella gara femminile a squadre, conquista anche il bronzo individuale con lo stesso tempo in Team: "Alla fine ho visto che il terzo posto era vicino – racconta Sara Nestola – e ho dato tutto, ci ho creduto e sono davvero emozionata.

