Colloqui Iran Stati Uniti sul nucleare per la Casa Bianca segnato un passo avanti

Stati Uniti) (ITALPRESS) – Conclusa la prima tornata di incontri tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran. I Colloqui, che si sono svolti in Oman, secondo la Casa Bianca hanno segnato un “passo avanti. Le questioni sono molto complesse e la comunicazione diretta di oggi con l’inviato speciale Steven Witkoff ha rappresentato un passo avanti verso il raggiungimento di un risultato reciprocamente vantaggioso”.I Colloqui sono durati circa 2 ore e mezza ed entrambe le parti hanno concordato di riprenderli sabato prossimo. Secondo il ministro degli Esteri Iraniano Abbas Araghchi “né noi né l’altra parte vogliamo negoziati infruttuosi, discussioni fine a se stesse, perdite di tempo o Colloqui che si protraggono all’infinito”, ha detto Araghchi alla televisione di Stato Iraniana. Unlimitednews.it - Colloqui Iran-Stati Uniti sul nucleare, per la Casa Bianca segnato un “passo avanti” Leggi su Unlimitednews.it WASHINGTON () (ITALPRESS) – Conclusa la prima tornata di incontri trasul programmadi Teheran. I, che si sono svolti in Oman, secondo lahannoun “. Le questioni sono molto complesse e la comunicazione diretta di oggi con l’inviato speciale Steven Witkoff ha rappresentato unverso il raggiungimento di un risultato reciprocamente vantaggioso”.Isono durati circa 2 ore e mezza ed entrambe le parti hanno concordato di riprenderli sabato prossimo. Secondo il ministro degli Esteriiano Abbas Araghchi “né noi né l’altra parte vogliamo negoziati infruttuosi, discussioni fine a se stesse, perdite di tempo oche si protraggono all’infinito”, ha detto Araghchi alla televisione di Statoiana.

Potrebbe interessarti anche:

Iran e Stati Uniti - al via i colloqui per un accordo sul nucleare

Alla vigilia dei colloqui previsti in Oman tra Stati Uniti e Iran, Teheran si è detta disposta a tentare un percorso di dialogo riguardo al proprio programma nucleare, ma ha anche minacciato ...

Iran pronto a dare una vera possibilità ai colloqui nucleari con gli Stati Uniti in Oman

L'Iran ha dichiarato che darà "una vera possibilità" ai colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti domani in Oman. Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato su X che gli Usa dovrebbero ...

Nucleare - sabato colloqui indiretti Stati Uniti-Iran. Media l’Oman

Il prossimo sabato si terranno “in Oman colloqui indiretti di alto livello” tra gli Stati Uniti e l’Iran sul programma nucleare. Se i colloqui diretti con l’Iran “non avranno successo”, allora ...

Colloqui Iran-Stati Uniti sul nucleare, per la Casa Bianca segnato un “passo avanti”. USA-Iran, Casa Bianca: “Colloqui molto costruttivi”. Delegazioni di Iran e Stati Uniti arrivano in Oman per colloqui. Prove di disgelo Iran-Usa. Colloqui 'costruttivi' a Muscat. Israele isola Rafah. Muscat vertice Iran-Usa su nucleare e sanzioni, al Cairo negoziati per Gaza - Casa Bianca: colloqui con Iran molto positivi e costruttivi. Nucleare, Iran: "Conclusi i colloqui con gli Usa, clima costruttivo". Ne parlano su altre fonti

Lo rende noto msn.com: Prove di disgelo Iran-Usa. Colloqui 'costruttivi' a Muscat - AGI - La prima prova tecnica di disgelo tra Iran e Stati Uniti sembra non essere andata male. Almeno nei toni e stando ai primi commenti arrivati da Teheran: i colloqui di oggi a Muscat sono stati "co ...

Ne dà notizia quotidiano.net: Colloqui nucleari Iran-USA: atmosfera positiva e costruttiva, mediazione dell'Oman - I colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti sul nucleare, mediati dall'Oman, proseguiranno la prossima settimana.

Come riferisce ticinonotizie.it: Colloqui Iran-Stati Uniti sul nucleare, per la Casa Bianca segnato un “passo avanti” - ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Conclusa la prima tornata di incontri tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran. I colloqui, che si sono svolti ...