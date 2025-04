Bisseck Io cresciuto all’Inter Posso ancora migliorare Strada giusta

Bisseck protagonista in Inter-Cagliari con un gol nel 3-1 finale, ha espresso la sua opinione riguardo la prestazione, soffermandosi successivamente sulla sua crescita. La sua intervista su Inter TV.CRESCITA CONTINUA – Yann Bisseck ha parlato così dopo Inter-Cagliari: «Per noi l'obiettivo è sempre vincere, sapevamo che dovevamo restare concentrati dopo Parma. Oggi è arrivata una bella vittoria, non dobbiamo mollare. Contro ogni squadra è difficile giocare, tutti contro di noi giocano al massimo. La mia crescita? Come giocatore si può sempre migliorare, sono venuto all'Inter per questo, ho sempre saputo che dovevo restare concentrato. La mia crescita sta andando bene, ci sono tante cose da migliorare ma penso di essere sulla Strada giusta».

