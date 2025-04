Come finisce il film Mi manda Picone Quando la verità riemerge non resta che ricominciare

Nel finale del film Mi manda Picone (1984), Salvatore Cannavacciuolo scopre che Pasquale Picone, l'uomo che sembrava essersi dato fuoco durante una seduta del consiglio comunale, non è morto Come tutti credevano. Picone aveva inscenato il proprio suicidio utilizzando una tuta ignifuga rivestita di amianto, riuscendo così a fingere la propria morte e sparire per sottrarsi alle conseguenze legate alle sue numerose attività illecite, tra cui traffici con la camorra.Salvatore, che si era infilato nel mondo ambiguo di Picone fingendo di cercarlo per conto della moglie Luciella, rimane sconvolto dalla scoperta. Ma ormai, tra lui e Luciella è nato un legame profondo. I due decidono di lasciarsi alle spalle il passato, accettare la "scomparsa" di Picone e organizzare per lui un funerale simbolico, chiudendo un capitolo doloroso e ambiguo della loro vita.

