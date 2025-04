Mercedes penalizzate nel GP del Bahrain La nuova griglia di partenza cambia tutto per la Ferrari

griglia di partenza del GP del Bahrain, quarta tappa del Mondiale F1, ha subito uno scossone un paio di ore dopo la conclusione delle qualifiche andate in scena sul circuito di Lusail. Le due Mercedes sono infatti state penalizzate a causa di una violazione commessa durante il Q2, che è stato interrotto a causa dell’incidente occorso a Esteban Ocon.In regime di bandiera rossa i due piloti sono usciti dal box e sono entrati nella fast lane prima che l’orario di partenza venisse comunicato. I commissari di gara hanno ravvisato un’infrazione dell’articolo 12.2.1 del regolamento e hanno così deciso di punire i due alfieri della scuderia anglo-tedesca, retrocedendoli di una posizione sullo schieramento.George Russell aveva conquistato la seconda posizione grazie a un eccellente giro, ma dovrà scattare dalla terza piazzola. Oasport.it - Mercedes penalizzate nel GP del Bahrain! La nuova griglia di partenza: cambia tutto per la Ferrari Leggi su Oasport.it Ladidel GP del, quarta tappa del Mondiale F1, ha subito uno scossone un paio di ore dopo la conclusione delle qualifiche andate in scena sul circuito di Lusail. Le duesono infatti statea causa di una violazione commessa durante il Q2, che è stato interrotto a causa dell’incidente occorso a Esteban Ocon.In regime di bandiera rossa i due piloti sono usciti dal box e sono entrati nella fast lane prima che l’orario divenisse comunicato. I commissari di gara hanno ravvisato un’infrazione dell’articolo 12.2.1 del regolamento e hanno così deciso di punire i due alfieri della scuderia anglo-tedesca, retrocedendoli di una posizione sullo schieramento.George Russell aveva conquistato la seconda posizione grazie a un eccellente giro, ma dovrà scattare dalla terza piazzola.

