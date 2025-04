Formula 1 Gp Bahrain cambia la griglia di partenza Leclerc secondo penalità per Russell e Antonelli

cambia la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain. La Fia, dopo ha inflitto una penalità di una posizione sullo schieramento di partenza ai due piloti Mercedes George Russell e Kimi Antonelli.Durante la Q2 in regime di bandiera rossa erano usciti dal box entrando nella fast lane prima. Europa.today.it - Formula 1 Gp Bahrain, cambia la griglia di partenza: Leclerc secondo, penalità per Russell e Antonelli Leggi su Europa.today.it ladidel Gran Premio del. La Fia, dopo ha inflitto unadi una posizione sullo schieramento diai due piloti Mercedes Georgee Kimi.Durante la Q2 in regime di bandiera rossa erano usciti dal box entrando nella fast lane prima.

Potrebbe interessarti anche:

Formula 1 - Gp Suzuka : qualifiche - dove vederle e orario

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime due gare in Australia e Cina, il Circus fa tappa a Suzuka per un weekend che promette ...

Formula 1 - Gp Bahrein : dalle prove libere alla gara - orario e dove vederlo

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp del Bahrein, quarto appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime tre gare in Australia, Cina e Giappone, il Circus fa tappa sul Circuito Internazionale ...

Formula 1 - GP Australia : gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Gli orari del Gran Premio d'Australia della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito di Melbourne del primo round ...

Paura per Alonso: si stacca il volante dell'Aston Martin mentre è in pista. F1, GP Bahrain: qualifiche e pole in diretta live. Orari TV GP Bahrain 2025: diretta su Sky, differita su TV8. LIVE F1 GP Bahrain: pole position per Piastri. Delude Norris, sesto. Leclerc terzo. Formula 1, qualifiche Gp Bahrain 2025: pole di Piastri, Leclerc terzo. Formula 1 GP Bahrain 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming. Ne parlano su altre fonti

Secondo quanto riportato da msn.com: F1 GP Bahrain | Piastri piega un Russell superbo, che disastro Norris nelle qualifiche di Sakhir [RISULTATO] - F1 GP Bahrain - Oscar Piastri sfrutta al massimo il potenziale della MCL39 nella qualifica del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del mondiale 2025 di Formula 1. Al volante di una McLaren ap ...

Da una nota di ansa.it si apprende che: F1: Gp del Bahrain, Piastri in pole e Leclerc terzo - E' stato Piastri a segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain, quarta prova del Mondiòale di Formula 1. Il pilota australiano, in 1'30"505, ha preceduto il ...

Dalle pagine di sport.sky.it si apprende che: Formula 1, GP Bahrain: le qualifiche in diretta live da Sakhir - In 11 occasioni su 21 GP corsi qui (incluso il GP di Sakhir), la prima fila è stata monopolizzata da un solo team. È accaduto ininterrottamente dal 2016 al 2020 (4 volte per la Mercedes, nel 2018 e ...