Bisseck Nella ripresa ogni tanto entriamo stanchi ma… A San Siro con il Bayern sarà una grande sfida

Bisseck, difensore dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in casa contro il Cagliari Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Di seguito le parole del difensore nerazzurro. QUANTO SONO CONTENTO DI QUESTA PARTITA? – «Ho preso un po’ di tempo per me per . Calcionews24.com - Bisseck: «Nella ripresa ogni tanto entriamo stanchi, ma… A San Siro con il Bayern sarà una grande sfida» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Yann, difensore dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in casa contro il Cagliari Yannha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Di seguito le parole del difensore nerazzurro. QUANTO SONO CONTENTO DI QUESTA PARTITA? – «Ho preso un po’ di tempo per me per .

Potrebbe interessarti anche:

Bisseck si racconta : «Sono felicissimo qui all’Inter - resterò per sempre se sarà la scelta migliore! Ogni volta a San Siro…»

di RedazioneBisseck si racconta: «Sono felicissimo qui all’Inter, resterò per sempre se sarà la scelta migliore per me! Ogni volta a San Siro…» Le parole del difensore nerazzurro In una lunga ...

Adolescence - ogni episodio è stato girato in un'unica lunghissima ripresa. Ecco come hanno fatto

Uno sguardo alla parte tecnica della serie fenomeno Netflix del momento. Una dedizione certosina non solo di scrittura, ma anche per la realizzazione di un progetto che, sulla carta, sembrerebbe ...

Stellini : “Ottimo primo tempo - nella ripresa ci è mancato qualcosa”

Le parole di Cristian Stellini, a Dazn, dopo il pareggio del Napoli contro il Bologna Le parole del vice allenatore del Napoli, Cristian Stellini: “Abbiamo … L'articolo Stellini: “Ottimo primo ...

Parma-Inter 2-2, le pagelle dei nerazzurri: Bisseck distratto, Sommer non basta. Bisseck, i risultati degli esami e i possibili tempi di recupero. Infortunio Bisseck, l'esito degli esami: distrazione muscolare. Ecco quando può tornare. Inter, si ferma Bisseck: le condizioni e i tempi di recupero. VIDEO - Infinity League, la piramide delle leggende di Bisseck: ci sono tre ex eroi del Tiriplete. Sky – Inter, infortunio Bisseck: ecco i tempi di recupero. Una data cerchiata in rosso. Ne parlano su altre fonti

Lo rende noto msn.com: Inter-Cagliari, le pagelle - Bisseck scaccia i fantasmi, solo Mozart davanti ad Arnautovic. Tante cose nella valigia di Lautaro - SOMMER 6,5 - Ormai lo sa anche lui, il clean sheet è un lusso che la sua squadra non riesce più a permettersi e gli tocca mettere le pezze anche contro avversari meno blasonati e in partite in cui i s ...

Ne dà notizia msn.com: Bisseck: "Concorrenza? Con Nagelsmann ogni partita conta". Kimmich: "Yann è qui senza aver seguito la strada tradizionale" - Usa un eufemismo Yann Bisseck per descrivere ... "L'attuale ct della nazionale sta molto attento allo stato di forma, per cui ogni partita conta", ha spiegato l'ex Aarhus. Che, curiosamente ...

Il quotidiano fcinter1908.it ha riportato che: Bisseck: “Siamo messi bene in ogni competizione, ma andiamo step by step. L’Inter per me…” - Yannick Bisseck ha parlato alla fine della partita ai microfoni di ... video e grafiche) è AMALA S.N.C. per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a [email protected] ...