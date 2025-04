Liberoquotidiano.it - “Scherzano col fuoco”: La Russa avverte gli antagonisti

"Scritte minacciose rivolte a Giorgia Meloni e vergognose aggressioni ai danni delle Forze di polizia durante il corteo pro Palestina a Milano. Fatti gravissimi che continuano a ripetersi a ogni manifestazione e che sono il frutto di una pericolosa campagna di demonizzazione dell'avversario politico e delle donne e degli uomini in divisa. In troppi continuano a scherzare con il. Al Presidente del Consiglio e alle Forze dell'ordine giunga La mia solidarietà e quella del Senato della Repubblica". Così Ignazio La, presidente del Senato della Repubblica dopo quello che è accaduto al corteo pro-Pal a Milano. Solidarietà al premier anche da Forza Italia. “A nome del gruppo di Forza Italia al Senato esprimo solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l'attacco inaccettabile in piazza Lagosta a Milano, durante un corteo pro Pal.