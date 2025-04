Mondiali Giovanili spettacolare fioretto tricolore Gli Azzurri sono campioni del mondo Il Team femminile è argento

argento. Nella sesta giornata del Mondiale Giovani e Cadetti “Wuxi 2025”, dedicata alle prove a squadre di fioretto Under 20, l’Italia è campione del mondo con il Team maschile mentre la formazione femminile sale sul secondo gradino del podio (a una sola stoccata dal trionfo). Un autentico spettacolo quello offerto dai due quartetti del CT Simone Vanni. L’ottava meraviglia dei fiorettisti italiani – otto sono infatti i titoli iridati vinti dalle squadre Azzurrine in quest’arma al maschile, in una storia che oggi si riaggiorna – porta le firme di Mattia De Cristofaro, Matteo Iacomoni, Andrea Zanardo ed Elia Pasin, strepitosi dall’alba al tramonto di una gara che li ha visti battere in finale i russi appena rientrati senza bandiera, sotto la sigla FIE. Leggi su Ilfaroonline.it Wuxi – Il sabato italiano in Cina si colora d’oro e d’. Nella sesta giornata del Mondiale Giovani e Cadetti “Wuxi 2025”, dedicata alle prove a squadre diUnder 20, l’Italia è campione delcon ilmaschile mentre la formazionesale sul secondo gradino del podio (a una sola stoccata dal trionfo). Un autentico spettacolo quello offerto dai due quartetti del CT Simone Vanni. L’ottava meraviglia dei fiorettisti italiani – ottoinfatti i titoli iridati vinti dalle squadrene in quest’arma al maschile, in una storia che oggi si riaggiorna – porta le firme di Mattia De Cristofaro, Matteo Iacomoni, Andrea Zanardo ed Elia Pasin, strepitosi dall’alba al tramonto di una gara che li ha visti battere in finale i russi appena rientrati senza bandiera, sotto la sigla FIE.

