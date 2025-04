Da Bibbiena a Soci in marcia per il lavoro e i diritti

Bibbiena a Soci per sostenere il Sì ai cinque quesiti sui quali gli elettori andranno alle urne l’8 e il 9 giugno."Abbiamo scelto il Casentino – ricorda Alessandro Tracchi, segretario provinciale Cgil – perché qui sono in corso due. Arezzonotizie.it - Da Bibbiena a Soci in marcia per il lavoro e i diritti Leggi su Arezzonotizie.it Un corteo ha aperto la campagna referendaria della Cgil. Daper sostenere il Sì ai cinque quesiti sui quali gli elettori andranno alle urne l’8 e il 9 giugno."Abbiamo scelto il Casentino – ricorda Alessandro Tracchi, segretario provinciale Cgil – perché qui sono in corso due.

Potrebbe interessarti anche:

Corteo per i referendum da Bibbiena a Soci : come cambia la circolazione

Arezzo, 11 aprile 2025 – Corteo per i referendum da Bibbiena a Soci: come cambia la circolazione Tra le 13.45 e le 16 di sabato 12 aprile La Prefettura di Arezzo ha emesso un’ordinanza di ...

Bibbiena - 400 spettatori al Cinema Italia di Soci per Trincia e i suoi podcast

Arezzo, 18 marzo 2025 – Il Festival del libro 2025 si è chiuso domenica scorsa con il super ospite, il giornalista e autore Pablo Trincia, che ha portato sul palco il suo ultimo libro “Come nascono ...

Da Bibbiena a Soci il corteo dei 5 referendum

Arezzo, 7 aprile 2025 – E’ ormai tempo di referendum. L’8 e il 9 giugno si andrà alle urne per i 5 referendum promossi dalle associazioni della Via Maestra e dalla Cgil e per i quali hanno raccolto, ...

Da Bibbiena a Soci in marcia per il lavoro e i diritti. Referendum, corteo da Bibbiena a Soci lungo la strada regionale 71: ecco come cambia la viabilità. Da Bibbiena a Soci il corteo dei 5 referendum. Da Bibbiena a Soci in corteo: ecco la manifestazione per i 5 referendum. Domani in corteo verso i 5 referendum con Bobo Rondelli e i Punkcake. Da Bibbiena a Soci il corteo dei 5 referendum. Ne parlano su altre fonti

Stando a quanto scrive lanazione.it: Corteo per i referendum da Bibbiena a Soci: come cambia la circolazione - Arezzo, 11 aprile 2025 – Corteo per i referendum da Bibbiena a Soci: come cambia la circolazione ...

Come riferisce corrierediarezzo.it: Referendum, corteo da Bibbiena a Soci lungo la strada regionale 71: ecco come cambia la viabilità - La Prefettura di Arezzo ha emesso una ordinanza di sospensione temporanea della circolazione lungo la strada regionale 71 nel tratto tra Bibbiena e Soci in occasione del corteo organizzato dalla Cgil ...

Il quotidiano msn.com ha riportato che: Da Bibbiena a Soci il corteo dei 5 referendum - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...