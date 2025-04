Le case degli europei sono piene di pesticidi tossici Causano il cancro ma ci sono modi per tenerli lontani

Leggi su Open.online

Un «cocktail tossico» composto di quasi 200 diversiè quello che gli autori di uno studio pubblicato sulla rivista Environment International hanno trovato nellenel 2021. La ricerca si è concentrata su dieci Paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Slovenia e Croazia, raccogliendo un totale di 625 campioni di polvere chestati analizzati per rilevare l’eventuale presenza di sostanze tossiche. In ciascuna casa, i ricercatori affiliati a numerose università europee, hanno trovato tra 25 and 121. Il 40% di questi è tossico anche per gli esseri umani, con la capacità di risultare in effetti gravi tra cui tumori e alterazioni del sistema ormonale. Nelleagricoltori la quantità diera maggiore, mentre era minore in quelle nei pressi di colture biologiche.