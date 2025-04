Sebastiano Visintin in Austria per rilassarsi ‘Ci sono belle signorine’

Sebastiano Visentin a Villach: ‘sono venuto qui a riposarmi’Dopo un paio di ore di auto, transitando per la Slovenia, Sebastiano Visintin è giunto a Villacco (Villach; Carinzia, Austria), meta turistica di tanti triestini. “sono venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po’ meglio, ho anche qualche problema fisico” ha specificato al telefono. Ma non è preoccupato per la vicenda: “Pensavo di essere indagato, non mi aspettavo però di essere l’unico indagato. Penso che anche altri dovrebbero stare sotto la lente” degli inquirenti. Notizieaudaci.it - Sebastiano Visintin in Austria per rilassarsi: ‘Ci sono belle signorine’ Leggi su Notizieaudaci.it La partenza poche ore dopo la notizia dell’iscrizione sul registro degli indagatiÉ partito sabato 12 aprile intorno alle 6:30, prima che i giornalisti assediassero la sua casa, dopo aver appreso la notizia di essere indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio della moglie, Liliana Resinovich.Visentin a Villach: ‘venuto qui a riposarmi’Dopo un paio di ore di auto, transitando per la Slovenia,è giunto a Villacco (Villach; Carinzia,), meta turistica di tanti triestini. “venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po’ meglio, ho anche qualche problema fisico” ha specificato al telefono. Ma non è preoccupato per la vicenda: “Pensavo di essere indagato, non mi aspettavo però di essere l’unico indagato. Penso che anche altri dovrebbero stare sotto la lente” degli inquirenti.

