Napoli smarrita contro Varese Hands da MVP l’impresa salvezza ora più complicata

Napoli al Palabarbuto alla 26a giornata di campionato, nel match salvezza decisivo contro VaresePrimo quartoInizio di gara concitante, a ritmi alti. Varese cerca costantemente la penetrazione in area e concede poco dall’arco. Zubcic protagonista nel primo periodo con 7 punti. Alviti on fire da tre, in grande giornata. Nel finale, Napoli molla un po’ la presa, perdendo qualche palla di troppo: quattro nel primo quarto. 20-26Secondo quartoEgbunu entra a referto con una schiacciata, aggiustando la conclusione di Pullen. Timeout obbligatorio di coach Valli dopo due minuti, per rotazioni sbagliate in difesa. All’uscita dalla sospensione, Librizzi e Pullen rispondono colpo su colpo dall’arco. Padroni di casa in difficoltà: non gira la difesa, non gira l’attacco. Massimo vantaggio di Varese a +15 a 4? dall’intervallo. Spazionapoli.it - Napoli smarrita contro Varese, Hands da MVP: l’impresa salvezza ora più complicata Leggi su Spazionapoli.it Bruttoal Palabarbuto alla 26a giornata di campionato, nel matchdecisivoPrimo quartoInizio di gara concitante, a ritmi alti.cerca costantemente la penetrazione in area e concede poco dall’arco. Zubcic protagonista nel primo periodo con 7 punti. Alviti on fire da tre, in grande giornata. Nel finale,molla un po’ la presa, perdendo qualche palla di troppo: quattro nel primo quarto. 20-26Secondo quartoEgbunu entra a referto con una schiacciata, aggiustando la conclusione di Pullen. Timeout obbligatorio di coach Valli dopo due minuti, per rotazioni sbagliate in difesa. All’uscita dalla sospensione, Librizzi e Pullen rispondono colpo su colpo dall’arco. Padroni di casa in difficoltà: non gira la difesa, non gira l’attacco. Massimo vantaggio dia +15 a 4? dall’intervallo.

