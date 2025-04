50 anni con numeri da record Gardaland festeggia e si rinnova con altre sorprese

Ilgiornale.it - 50 anni con numeri da record: Gardaland festeggia e si rinnova con altre sorprese Leggi su Ilgiornale.it Il parco divertimenti più famoso in Italia celebra il suo mezzo secolo di storia con le iniziative partite ufficialmente sabato 12 aprile: inaugurata l'attrazione di "Animal Treasure Island". Tagliati i 100 milioni di visitatori: meglio del Colosseo

50 anni con numeri da record: Gardaland festeggia e si rinnova con altre sorprese - Il parco divertimenti più famoso in Italia celebra il suo mezzo secolo di storia con le iniziative partite ufficialmente sabato 12 aprile: inaugurata l'attrazione di "Animal Treasure Island". Tagliati

