Il Sassuolo vince a Modena 3 1 promozione a un passo

Sassuolo fa sua la sfida contro il Modena vincendo per 3-1 nella 33esima giornata di serie B, ed è ormai a un passo dalla promozione matematica nella massima serie. Ad andare in rete al Braglia sono stati Berardi, Lauriente e Moro per il Sassuolo, mentre per il Modena ha segnato Santoro. La promozione per il Sassuolo potrebbe arrivare già domani qualora lo Spezia non vincesse a Mantova.

