Morto Franco Abruzzo decano giornalisti

Morto a 85 anni Franco Abruzzo, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1989 al 2007. Nato a Cosenza, Abruzzo ha iniziato l' attività da giornalista al Tempo ed al Giornale d'Italia. Primo praticante riconosciuto d'ufficio in Italia, si trasferì nel 1962 a Milano, dove iniziò a lavorare al Giorno come cronista giudiziario per poi passare al politico e alle cronache nazionali. Nel 1993 arrivò al Sole 24 ore dove è rimasto fino alla pensione nel 2001.Con Walter Tobagi fra i fautori di Stampa Democratica. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 21.45 E'a 85 anni, Presidente dell'Ordine deidella Lombardia dal 1989 al 2007. Nato a Cosenza,ha iniziato l' attività da giornalista al Tempo ed al Giornale d'Italia. Primo praticante riconosciuto d'ufficio in Italia, si trasferì nel 1962 a Milano, dove iniziò a lavorare al Giorno come cronista giudiziario per poi passare al politico e alle cronache nazionali. Nel 1993 arrivò al Sole 24 ore dove è rimasto fino alla pensione nel 2001.Con Walter Tobagi fra i fautori di Stampa Democratica.

