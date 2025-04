Calcio la classifica di serie A Inter a 6 sul Napoli

classifica di serie A dopo Inter-Cagliari 3-1 31esima giornata Udinese-Milan 0-4; Venezia-Monza 1-0, Inter-Cagliari 3-1, ore 20.45 Juventus-Lecce, Domenica 13 aprile ore 12.30 Atalanta-Bologna, ore 15 Fiorentina-Parma, Hellas Verona-Genoa, ore 18 Como-Torino, ore 20,45 Lazio-Roma, lunedì 14 aprile ore 20.45 Napoli-Empoli. classifica: Inter 71, Napoli 65, Atalanta 58, Bologna 57, Juventus 56, Lazio 55, Roma 53, Fiorentina 52, Milan 51, Udinese, Torino 40, Genoa 38, Como 33, Verona 31, Cagliari 30, Parma 27, Lecce 26, Empoli, Venezia 24, Monza 15. 33esima giornata sabato 19 aprile ore 15 Lecce-Como, ore 18 Monza-Napoli, ore 20.45 Roma-Verona; domenica 20 aprile ore 15 Empoli-Venezia, ore 18 Bologna-Inter, ore 20.45 Milan-Atalanta, lunedì 21 aprile ore 12. Leggi su Ildenaro.it Roma, 12 apr. (askanews) – Questi i risultati e ladiA dopo-Cagliari 3-1 31esima giornata Udinese-Milan 0-4; Venezia-Monza 1-0,-Cagliari 3-1, ore 20.45 Juventus-Lecce, Domenica 13 aprile ore 12.30 Atalanta-Bologna, ore 15 Fiorentina-Parma, Hellas Verona-Genoa, ore 18 Como-Torino, ore 20,45 Lazio-Roma, lunedì 14 aprile ore 20.45-Empoli.71,65, Atalanta 58, Bologna 57, Juventus 56, Lazio 55, Roma 53, Fiorentina 52, Milan 51, Udinese, Torino 40, Genoa 38, Como 33, Verona 31, Cagliari 30, Parma 27, Lecce 26, Empoli, Venezia 24, Monza 15. 33esima giornata sabato 19 aprile ore 15 Lecce-Como, ore 18 Monza-, ore 20.45 Roma-Verona; domenica 20 aprile ore 15 Empoli-Venezia, ore 18 Bologna-, ore 20.45 Milan-Atalanta, lunedì 21 aprile ore 12.

Calcio a 5 - serie C1 : l'Athletic Club vince contro il Città di Canicattì e mantiene il primo posto in classifica

Athletic Club Palermo che nella 21 Giornata del Campionato Regionale Siciliano di Serie C1 supera con una bella vittoria il Città di Canicattì e mantiene la vetta della Classifica del Girone A con ...

Calcio : classifica serie A - il Bologna consolida la zona Champions

Roma, 29 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A: 30esima giornata Como-Empoli 1-1, Venezia-Bologna 0-1, ore 18 Juventus-Genoa, ore 20.45 Lecce-Roma, domenica 30 marzo ...

Calcio : classifica serie A - Juventus a -1 dal quarto posto

Roma, 29 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Juventus-Genoa 1-0: 30esima giornata Como-Empoli 1-1, Venezia-Bologna 0-1, Juventus-Genoa 1-0, ore 20.45 Lecce-Roma, ...

