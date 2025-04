L utile della Banca di Piacenza è di 345 milioni 15

della Banca di Piacenza - tenutasi sabato 12 aprile nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalaBancaEventi (e nelle altre sale collegate) con la partecipazione di circa un migliaio di soci - ha approvato il bilancio dell’esercizio 2024, che chiude con un utile netto di 34,5 milioni di. Ilpiacenza.it - L'utile della Banca di Piacenza è di 34,5 milioni: +15% Leggi su Ilpiacenza.it L’Assembleadi- tenutasi sabato 12 aprile nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalaEventi (e nelle altre sale collegate) con la partecipazione di circa un migliaio di soci - ha approvato il bilancio dell’esercizio 2024, che chiude con unnetto di 34,5di.

