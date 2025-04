Pestato dal branco in via degli Orti a Bologna Erano incappucciati e feroci Ora abbiamo paura

Bologna, 12 aprile 2025 – Buttato a terra, preso a pugni e calci e rapinato. In via degli Orti, una zona fino a qualche tempo fa tranquilla, ma dove adesso i cittadini lamentano la presenza di bande di violenti. Giovani, forse anche giovanissimi. E senza scrupoli. “Mio genero è un ragazzo di trent’anni. Aveva appena parcheggiato in largo Lercaro una mobike. Era l’una di notte quando è stato accerchiato e Pestato”, racconta Francesco (il nome è di fantasia). L’aggressione è venuta nella notte tra venerdì e sabato. Spiega ancora l’uomo: “Il fidanzato di mia figlia era stato a cena con degli amici, lei per fortuna era a casa. In largo Lercaro c’era un gruppetto di giovani: mentre si allontanava verso casa ha notato che alcuni di questi avevano iniziato a seguirlo, così ha accelerato il passo”. Ilrestodelcarlino.it - Pestato dal branco in via degli Orti a Bologna: “Erano incappucciati e feroci. Ora abbiamo paura” Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 12 aprile 2025 – Buttato a terra, preso a pugni e calci e rapinato. In via, una zona fino a qualche tempo fa tranquilla, ma dove adesso i cittadini lamentano la presenza di bande di violenti. Giovani, forse anche giovanissimi. E senza scrupoli. “Mio genero è un ragazzo di trent’anni. Aveva appena parcheggiato in largo Lercaro una mobike. Era l’una di notte quando è stato accerchiato e”, racconta Francesco (il nome è di fantasia). L’aggressione è venuta nella notte tra venerdì e sabato. Spiega ancora l’uomo: “Il fidanzato di mia figlia era stato a cena conamici, lei per fortuna era a casa. In largo Lercaro c’era un gruppetto di giovani: mentre si allontanava verso casa ha notato che alcuni di questi avevano iniziato a seguirlo, così ha accelerato il passo”.

