Mark Samson e la bugia sulla data del femmincidio i vestiti di Ilaria Sula le tracce di sangue ovunque in casa e lo scontrino dei detersivi

Ilaria Sula non sarebbe stata uccisa il 26 marzo, come ha confessato il suo ex fidanzato Mark Samson, ma il 25 sera. E il suo cadavere sarebbe rimasto nella casa di via Homs a Roma, dove lui viveva. Leggo.it - Mark Samson e la bugia sulla data del femmincidio: i vestiti di Ilaria Sula, le tracce di sangue ovunque in casa e lo scontrino dei detersivi Leggi su Leggo.it non sarebbe stata uccisa il 26 marzo, come ha confessato il suo ex fidanzato, ma il 25 sera. E il suo cadavere sarebbe rimasto nelladi via Homs a Roma, dove lui viveva.

Omicidio di Ilaria Sula - domani sarà interrogata la madre di Mark Samson

AGI - Nella giornata di domani alla madre del 23enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula sarà contestata l'accusa di 'occultamento di cadavere'. La donna, convocata per un interrogatorio in ...

Ilaria Sula - Mark Antony Samson al gip : “Ho fatto tutto da solo”

(Adnkronos) – Il 23enne Mark Antony Samson ha negato oggi, mercoledì 4 aprile, di aver premeditato il delitto di Ilaria Sula nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo a Regina Coeli, ...

Ilaria Sula - la confessione di Mark Samson durata 5 ore : «L'ho uccisa il 26 marzo - non è stato premeditato. Ho fatto tutto da solo»

La confessione di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, studentessa 22enne di origini umbre, è durata oltre cinque ore in cui ha...

