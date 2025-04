Piacenza dorme in strada e cerca un tetto ma non vuole separarsi dalla sua cagnolina

cagnolina hanno bisogno di un gesto concreto di solidarietà. Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, dorme in strada e cerca un tetto ma non vuole separarsi dalla sua cagnolina Leggi su Tgcom24.mediaset.it Giancarlo Perazzi, 77 anni, da qualche giorno vive sotto la Galleria di via Manfredi 12 insieme alla sua fedele cagnetta Bimba, con cui condivide la vita da oltre dieci anni. Nel corso del tempo ha svolto vari lavori: meccanico, benzinaio, operatore in un canile e infine badante. Dopo la morte della persona che accudiva, ha perso anche l’alloggio. "Ho una pensione di 600 euro. Dopo tanti anni di lavoro mi avevano detto che ne avrei presi 1100 e invece mi ritrovo in queste condizioni" racconta. I Servizi sociali gli hanno offerto soluzioni temporanee, ma nessuna prevedeva la possibilità di tenere con sé Bimba, perciò ha rifiutato. Alcuni vicini si sono attivati per aiutarlo, ma il supporto non è ancora sufficiente: Giancarlo e la suahanno bisogno di un gesto concreto di solidarietà.

Piacenza, dorme in strada e cerca un tetto ma non vuole separarsi dalla sua cagnolina. Dorme in strada e cerca un tetto, «ma voglio restare con la mia Bimba».