Nicholas Kohl nella storia del canottaggio italiano sarà il secondo azzurro a partecipare alla Oxford Cambridge

Per la seconda volta in quasi due secoli, illascia il segnostorica Boat Race. Domenica, 13 aprile, alle ore 15:21 italiane (14:21 a Londra),vestirà i colori azzurri guidando l’equipaggio disfida contro, valida per la 170esima edizione della famosa regata universitaria nata nel 1829. Il percorso, lungo 6799 metri, si snoda sul Tamigi tra Putney e Mortlake. Attualmente,conduceclassifica generale con 87 vittorie contro le 81 di.Reduce da un quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’atleta della Canottieri Gavirate (ha iniziato a praticarenel 2011) è pronto per affrontare questa sfida così prestigiosa. “È un onore rappresentare l’Italia – ha dichiarato– Mi preparo da settembre per arrivare pronto a dare il massimo:è un team di alto livello, con tre olimpionici nelle prime tre posizioni della nostra ammiraglia.