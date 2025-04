Mafia Terra Madre una svista dello sviluppatore svela la data d’uscita ufficiale

sviluppatore di un videogioco, c’è qualcosa che non va. È quanto accaduto con Mafia: Terra Madre (Mafia: The Old Country nella versione anglofona), il prossimo, attesissimo capitolo della saga di Mafia firmato Hangar 13 e 2K Games, che ha visto la sua data d’uscita trapelare per errore a poche settimane dal reveal ufficiale.Nel settore della comunicazione videoludica, ogni dettaglio è calibrato con teaser sempre piuttosto criptici e annunci sincronizzati in ogni continente. Tranne quando qualcuno (forse un social media manager particolarmente stanco o un automatismo troppo zelante) dimentica di cancellare la data di lancio da un innocente post promozionale. Il messaggio, pubblicato in diverse lingue sui canali ufficiali di Hangar 13, anticipava l’appuntamento con il panel dell’8 maggio al PAX East 2025, dove si sarebbe dovuto scoprire (finalmente), il giorno d’uscita del gioco. Esports247.it - Mafia: Terra Madre, una svista dello sviluppatore svela la data d’uscita ufficiale Leggi su Esports247.it Nel mondo del crimine organizzato, rompere il tacito patto di omertà ha sempre un prezzo. Ma quando a farlo è direttamente lodi un videogioco, c’è qualcosa che non va. È quanto accaduto con: The Old Country nella versione anglofona), il prossimo, attesissimo capitolo della saga difirmato Hangar 13 e 2K Games, che ha visto la suatrapelare per errore a poche settimane dal reveal.Nel settore della comunicazione videoludica, ogni dettaglio è calibrato con teaser sempre piuttosto criptici e annunci sincronizzati in ogni continente. Tranne quando qualcuno (forse un social media manager particolarmente stanco o un automatismo troppo zelante) dimentica di cancellare ladi lancio da un innocente post promozionale. Il messaggio, pubblicato in diverse lingue sui canali ufficiali di Hangar 13, anticipava l’appuntamento con il panel dell’8 maggio al PAX East 2025, dove si sarebbe dovuto scoprire (finalmente), il giornodel gioco.

