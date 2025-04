Juventus Lecce LIVE 2 0 inizia il secondo tempo con due cambi per Giampaolo

Juventus-Lecce, 32esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Bel sinistro di Kelly, Falcone respinge e Vlahovic sulla ribattuta met. Leggi su Calciomercato.com , 32esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Bel sinistro di Kelly, Falcone respinge e Vlahovic sulla ribattuta met.

Potrebbe interessarti anche:

Juventus - Tudor LIVE : "Qui ogni partita è come una finale - anche il Lecce"

Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce, in programma domani sera alle 20.45 all`Allianz...

Juventus-Lecce LIVE 1-0 : segna subito Koopmeiners! Palo di Krstovic

Juventus-Lecce, 32esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI 2` - Assist filtrante di Vlahovic per Koopmeiners, che di sinistro sbl...

Juventus-Lecce LIVE - formazioni ufficiali : c'è Koopmeiners - la scelta su McKennie e l'undici di Giampaolo

Juventus-Lecce, 32esima giornata di Serie A. La Juventus di Igor Tudor ospita il Lecce di Marco Giampaolo all`Allianz Stadium, con un unico...

Juve Lecce, il risultato in diretta live della partita di Serie A. LIVE Juve-Lecce 2-0: Giampaolo riparte con un doppio cambio. Juventus-Lecce: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta. Juventus-Lecce LIVE, formazioni ufficiali: c'è Koopmeiners, la scelta su McKennie. LIVE! Juventus-Lecce: segui il match valido per la 32ª giornata di Serie A. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale. Juventus-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Ne parlano su altre fonti

Il quotidiano tuttojuve.com ha riportato che: TJ - JUVENTUS-LECCE 2-0 - Finisce la prima frazione: bianconeri sul doppio vantaggio - 47' Finisce il primo tempo allo Stadium: Juve avanti di due reti. 45' 2' di recupero. 44' Gestione serena del pallone della truppa di Tudor che può andare al riposo ...

Dalle pagine di fanpage.it si apprende che: Juventus-Lecce LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Juventus-Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ...

Ne dà notizia sport.sky.it: Juventus-Lecce 1-0, il risultato LIVE - Nella Juve Koopmeiners torna titolare: parte insieme a Yildiz alle spalle di Vlahovic. Thuram ce la fa e parte dal 1' in mezzo. Nico Gonzalez e McKennie sulle fasce. Difesa a tre per Giampalo con Pier ...