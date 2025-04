Pozzuoli Messa delle Palme sulla terrazza di Villa Avellino

Messa della Domenica delle Palme e della Passione del Signore sulla splendida terrazza di Villa Avellino a Pozzuoli. Presieduta da Don Manoel José Rosa, parroco della Chiesa di San Raffaele Arcangelo, la funzione solenne sarà preceduta dalla benedizione delle Palme. E’ la funzione che segna l’inizio della Settimana Santa, . Pozzuoli, Messa delle Palme sulla terrazza di Villa Avellino Il Blog di Giò. Leggi su Ilblogdigio.it Si svolgerà domattina alle 10,30 ladella Domenicae della Passione del Signoresplendidadi. Presieduta da Don Manoel José Rosa, parroco della Chiesa di San Raffaele Arcangelo, la funzione solenne sarà preceduta dalla benedizione. E’ la funzione che segna l’inizio della Settimana Santa, .diIl Blog di Giò.

