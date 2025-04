Gunners scivolano di nuovo mentre Liverpool Edge più vicino al titolo

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-12 20:33:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.L’Arsenal ha concluso una settimana memorabile con un risultato deludente poiché le speranze già sottili deldi Premier League sono state inflitte un altro colpo in un sorteggio per 1-1 con Brentford.Isi sono diretti allo scontro di sabato al massimo dopo aver battuto il Real Madrid per 3-0 nella prima tappa del pareggio dei quarti di finale della Champions League martedì.Nonostante abbia apportato cinque modifiche all’XI che ha iniziato contro Madrid, l’Arsenal è apparso per ridurre il divario ai leader dia otto punti quando Thomas Party ha dato loro un vantaggio di 61 ° minuto.Tuttavia, Yoane Wissa ha livellato questioni per Brentford, le cui speranze di calcio europeo la prossima stagione sono ancora vive con sei partite da giocare dopo un punto credibile allo Emirates Stadium.